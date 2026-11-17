Η Μάιρα Καρλή είναι η νέα δικηγόρος του «Deal», του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού του Alpha που στέκεται φέτος στο πλευρό του Γιώργου Θαναηλάκη.

Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η ίδια ξενάγησε το κοινό στο στούντιο, κάνοντας στάση μπροστά από τον πιο «απόρρητο» χώρο της παραγωγής: το ειδικό δωμάτιο όπου ετοιμάζονται τα περιβόητα κουτιά. Όπως αποκάλυψε, μόνο εκείνη έχει πρόσβαση εκεί, καθώς αναλαμβάνει να τοποθετήσει με απόλυτη μυστικότητα τα χρηματικά ποσά, να σφραγίσει τα κουτιά και να τους δώσει αρίθμηση.

Μάλιστα, διευκρίνισε πως ούτε η ίδια γνωρίζει ποιο κουτί θα καταλήξει σε κάθε παίκτη, αφού η κατανομή γίνεται εντελώς τυχαία — ενώ απέφυγε να ανοίξει την πόρτα στην κάμερα, καθώς οι κανονισμοί απαγορεύουν αυστηρά την προβολή του εσωτερικού χώρου.

Στο παρελθόν έχει φιλοξενηθεί και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σχολιάζοντας θέματα επικαιρότητας νομικού ενδιαφέροντος.

Ποια είναι η Μάιρα Καρλή

Τη δική της «σφραγίδα» βάζει φέτος στο «Deal» του Alpha η Μάιρα Καρλή, η δικηγόρος από τη Χαλκίδα που κέρδισε τις εντυπώσεις και τη θέση στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι έπειτα από μια απαιτητική διαδικασία οντισιόν. Η άνεσή της μπροστά στην κάμερα, η αμεσότητα και ο επαγγελματισμός της έπεισαν τους συντελεστές της παραγωγής να της αναθέσουν έναν κομβικό ρόλο, που απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια και αδιαπραγμάτευτη ακρίβεια.

Ο ρόλος της κάθε άλλο παρά τυπικός είναι

Πρόκειται για τον άνθρωπο-κλειδί που γνωρίζει εκ των προτέρων τη θέση κάθε χρηματικού ποσού, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων. Έτσι, η Μάιρα Καρλή κρατά επτασφράγιστο το μυστικό των κουτιών, κρατώντας ταυτόχρονα το αδιάβλητο της διαδικασίας —αφού η τελική επιλογή τους από τους παίκτες παραμένει τυχαία.

Στο πλατό έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις, τόσο με την παρουσία της, όσο και με τον τρόπο που διαχειρίζεται έναν ρόλο ο οποίος απαιτεί ψυχραιμία, συγκέντρωση και επικοινωνιακές ικανότητες.

Το TikTok και η ενασχόληση με το Ποινικό Δίκαιο

Πέρα από την τηλεοπτική της παρουσία, η Μάιρα Καρλή είναι ιδιαίτερα ενεργή και στα social media, έχοντας δημιουργήσει το δικό της κοινό στο TikTok. Μέσα από τα βίντεό της σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά της νομικής επιστήμης, επιχειρώντας να εξηγεί στους ακολούθους της ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα συνδέεται με το Ποινικό, το Οικονομικό, Ποινικό, αλλά και το Αστικό Δίκαιο, τομείς στους οποίους έχει εξειδίκευση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maira (@mairakarli)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maira (@mairakarli)

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