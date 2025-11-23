Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαίρη Χατζηπαύλου, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό Miss Universe στην Ταϊλάνδη, επέστρεψε στην Ελλάδα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Παρά το γεγονός ότι δεν διακρίθηκε στον διαγωνισμό, η 31χρονη καλλονή περιέγραψε την εμπειρία ως «ένα υπέροχο ταξίδι που θα με συντροφεύει για πάντα».

Η ίδια αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της: «Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Διάβασα τα πάντα για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί ή ότι αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να παραιτηθώ. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου και δεν πτοούμαι».

Η Μαίρη Χατζηπαύλου αναφέρθηκε και στα σχόλια της Κατερίνας Καινούργιου από την εκπομπή Super Κατερίνα: «Επειδή είμαστε γυναίκες, θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση».

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε σχολιάσει με έντονη άποψη για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό: «Εμείς έχουμε στείλει την κοπέλα αυτή, να ναι καλά το κορίτσι, και γίναμε τόσο ρεζίλι. Μια χαρά είναι, αλλά όχι για να πάει στα Μις Υφήλιος. Οι άλλες λες που τις βρήκαν όλες αυτές; Μπράβο στα κορίτσια, είναι καλλονές όλες».