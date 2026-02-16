Μαίρη Χρονοπούλου: Κραυγή αγωνίας για το σπίτι «θησαυρό» στην Παιανία – Γιατί δεν έγινε Μουσείο όπως είχε ζητήσει

Δυόμισι χρόνια μετά το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού, το μέλλον του σπιτιού της φαίνεται ότι έχει φέρει αντιπαραθέσεις, ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που τους συνδέει η κοινή αγάπη για τη Μαίρη Χρονοπούλου. Η αείμνηστη ηθοποιός έδωσε το καταφύγιό της στον φιλανθρωπικό οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού», εκφράζοντας την τεράστια αγάπη της στα παιδιά.

«Ο δεσμός μου με Το Χαμόγελο του παιδιού, είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχω στη ζωή μου», έλεγε συγκινημένη, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή.

Ο επιστήθιος φίλος της, Χάρης Παπαδόπουλος, που μάλιστα σκηνοθέτησε την τελευταία κινηματογραφική της ταινία με τίτλο «Προς την ελευθερία», ξεσπά κατά του Κώστα Γιαννόπουλου, Προέδρου του φιλανθρωπικού οργανισμού, αφού, όπως ισχυρίζεται, δεν τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στην ηθοποιό, όσον αφορά στο σπίτι της.

«Δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή η Μαίρη Χρονοπούλου, ο Κώστας Γιαννόπουλος της είχε υποσχεθεί ότι μετά το θάνατό της θα μετέτρεπε σε Μουσείο το σπίτι της στην Παιανία. Δυόμισι χρόνια μετά το θάνατό της, η υπόσχεση που της έδωσε δεν έχει υλοποιηθεί», λέει απογοητευμένος.

«Έχω ζητήσει πολλές φορές ραντεβού μαζί του, ώστε να του επισημάνω την παράλειψή του, αλλά δεν έχει δεχτεί να συναντηθούμε. Το σπίτι πρέπει να αξιοποιηθεί όπως του αξίζει, κι όχι να ρημάζει. Εγώ έχω νόμιμα στην κατοχή μου την τέφρα της Μαίρης. Αν ο Κώστας Γιαννόπουλος υλοποιήσει την υπόσχεσή του και τελικά γίνει Μουσείο το σπίτι της, θα του παραχωρήσω την τέφρα, ώστε να την τοποθετήσει εκεί. Αν δεν υλοποιηθεί η υπόσχεσή του, θα σκορπίσω την τέφρα της στο Σούνιο».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Γιαννόπουλος επεσήμανε: «Το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου παραμένει της Μαίρης Χρονοπούλου. Ακόμα και τα χαπάκια της παραμένουν πάνω στο τραπεζάκι. Το σπίτι αξιοποιείται και συντηρείται με σεβασμό. Το επισκέπτονται τα παιδιά του οργανισμού μας. Σε αυτό το σπίτι γίνονται οι εκδηλώσεις για το Βραβείο «Μαίρη Χρονοπούλου». Τιμάμε τη Μαίρη με κάθε τρόπο, αλλά δεν θα κάνουμε το σπίτι της Μουσείο. Η αξία του σπιτιού είναι η αύρα της ίδιας». Ενώ τονίζει ότι η υπόσχεσή του στην ηθοποιό έχει τηρηθεί.

Το σπίτι μοιάζει να «αναστενάζει». Η αυλή χαμένη μέσα σε χορτάρια που έχουν φυτρώσει και κανείς δεν τα έχει αφαιρέσει, η σιδερένια λευκή καγκελόπορτα σκουριάζει σιγά σιγά και η άσφαλτος μπροστά από το σπίτι έχει σπάσει από τις βροχές και την κακοκαιρία.

