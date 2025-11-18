Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το πρωί της Τρίτης 18/11, στην εκπομπή του Mega, Buongiorno, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο ανιψιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και διοικητής στο Ασκληπιείο Βούλας, ώστε να μιλήσει για μια ψεύτικη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες και σχετίζεται με τον επιχειρηματία που συνελήφθη για την υπόθεση απάτης του Σπύρου Μαρτίκα.

Αναφέρθηκε στη φωτογραφία που απεικονίζει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον επιχειρηματία που συνελήφθη στην υπόθεση απάτης με το Σπύρο Μαρτίκα, για την οποία εξήγησε ότι είναι επεξεργασμένη και ψεύτικη και στην πραγματική φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος με τον πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή έγινε μια σοκαριστική αποκάλυψη σχετικά με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, που τους σόκαρε όλους. Συστηνόταν ως συγγενής της θείας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη και, μάλιστα, σε μαρτυρία του, φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου δήλωσε ότι τους είχε συστηθεί ως ξάδερφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Ο φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τον θυμάμαι πολύ καλά. Αυτός είχε ένα σαν μεζεδοπωλείο στη Νέα Σμύρνη. Μας είχε πει ότι είναι ξάδερφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Εγώ τον είχα ρωτήσει μόλις άκουσα το επίθετό του. Μου είχε πει ότι είναι 1ος ή 2ος ξάδερφός της, δεν θυμάμαι καλά την συγγένεια». Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης δεν είχε ιδέα για αυτό το γεγονός.

«Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Προσπαθώ να το προσπεράσω», δήλωσε. Ωστόσο, για αυτό το γεγονός, παρόλο που στο πλατό προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι η απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει να κάνει με τη δική του προστασία και μόνο.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος της εκπομπής δήλωσε ότι ο φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου αντιλήφθηκε στην πορεία ποια ήταν η αλήθεια, όπως και η ηθοποιός: «Το καταλάβαμε εκ των υστέρων ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συγγενική σχέση», τόνισε.

