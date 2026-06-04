Η Μαίρη Κατράντζου συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων της κοσμικής και δημιουργικής ζωής της Αθήνας στην Astir Marina, με αφορμή την παρουσίαση της νέας limited-edition συνεργασίας της με τη Vilebrequin.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πάνω στο καταμαράν Alina, με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Βουλιαγμένης, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε ιδανικά το ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο αποτελεί και βασική πηγή έμπνευσης της συλλογής.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Χάρης Ντάβλας, η Μαριέττα Χρουσαλά, η Έλενα Γαλύφα και η Φωτεινή Πετρογιάννη κ.α.

Η συνεργασία Μαίρης Κατράντζου και Vilebrequin αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα και τα ελληνικά καλοκαίρια, μέσα από τα χαρακτηριστικά prints Sea Horses, Akroterion και Turtles, συνδυάζοντας τη δημιουργική ματιά της Ελληνίδας σχεδιάστριας με τη διαχρονική αισθητική του γνωστού γαλλικού οίκου.

Την ατμόσφαιρα της βραδιάς συμπλήρωσαν οι μουσικές επιλογές DJ, η παρουσία σαξοφωνίστα και οι γαστρονομικές δημιουργίες του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, προσφέροντας στους καλεσμένους μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας.

Μαριέττα Χρουσαλά, Μαίρη Κατράντζου

Πηγή: Panoulis Photography