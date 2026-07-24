Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στη Μαίρη Λίντα. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια κατόπιν δικής της επιλογής. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του χώρου του Γηροκομείου.

Η κόρη της, Ευαγγελία βρέθηκε στον ιερό ναό για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην κηδεία της Μαίρης Λίντα ήταν όταν το φέρετρό της βγήκε από την εκκλησία μετά την εξόδιο ακολουθία. Ο κόσμος την χειροκρότησε δυνατά και φώναξε «Αθάνατη».

govastiletto.gr -Κηδεία Μαίρης Λίντα: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών