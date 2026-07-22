Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Η μεγάλη ερμηνεύτρια υπήρξε πηγή έμπνευσης για γενιές νεότερων τραγουδιστριών, ενώ η μυθική συνεργασία και πορεία της δίπλα στον Μανώλη Χιώτη σφράγισε μία από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Η Μαίρη Λίντα από το 2018 διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας επιλέξει ένα περιβάλλον όπου μπορούσε να έχει τη φροντίδα που χρειαζόταν στην προχωρημένη ηλικία της.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2020 όπου είχε βρεθεί στο Baraonda για να απολαύσει τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος εμφανιζόταν τότε εκεί.

Να σημειώσουμε ο Τόλης Βοσκόπουλος πέθανε στις 19 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 80 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Η Μαίρη Λίντα είχε διασκεδάσει τότε με τα τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου και είχε ποζάρει χαμογελαστή στους φωτογράφους που έσπευσαν να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Δείτε φωτογραφίες:

Μαίρη Λίντα-Άγγελος Διονυσίου-Γιάννης Μπουρνέλης Μαίρη Λίντα-Άγγελος Διονυσίου-Γιάννης Μπουρνέλης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Η τελευταία συγκινητική τηλεοπτική της συνέντευξη από το Γηροκομείο Αθηνών