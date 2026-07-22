Τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατό της, η Μαίρη Λίντα είχε ανοίξει την καρδιά της στον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά διατηρώντας πάντα τη φυσική της αρχοντιά και το λαμπερό της χαμόγελο, η σπουδαία ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε στιγμές από την καθημερινότητά της, αναπόλησε τη λαμπρή της πορεία στο τραγούδι και μίλησε ανοιχτά για τις μεγάλες της ελλείψεις.

«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… Μη τον είδατε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαίρη Λίντα είχε εξομολογηθεί:

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέι. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω».

Η ζωή της στο Γηροκομείο Αθηνών

Η Μαίρη Λίντα διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας επιλέξει ένα περιβάλλον όπου μπορούσε να έχει τη φροντίδα που χρειαζόταν στην προχωρημένη ηλικία της. Άνθρωποι που τη συναντούσαν εκεί περιέγραφαν μια γυναίκα πάντα περιποιημένη, ευγενική και προσιτή, που δεν έχανε ποτέ το χαμόγελό της και απολάμβανε να συνομιλεί με εργαζόμενους, φιλοξενούμενους και επισκέπτες.

Παρότι είχε αποσυρθεί από τις μεγάλες πίστες, δεν εγκατέλειψε ποτέ την αγάπη της για τη μουσική. Διατηρούσε έντονο το ενδιαφέρον της για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό τραγούδι και δεχόταν με συγκίνηση τις επισκέψεις φίλων και ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου που δεν την ξέχασαν.

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα, σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την πορεία της.

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών