Βαρύ πένθος σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ιδιαίτερα συγκινημένοι είναι οι άνθρωποι στο Γηροκομείο Αθηνών —τη «στέγη» της σπουδαίας ερμηνεύτριας από το 2018— οι οποίοι τη φρόντισαν με αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.

«Η επόμενη μέρα της απώλειας αυτής, μας βρίσκει όλους σε αμηχανία και μας δημιουργεί κι ένα κενό. Τη Μαίρη Λίντα τη ζήσαμε σαν άνθρωπο της οικογένειάς μας», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Σολδάτος, γενικός διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών.

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Σολδάτος έδειξε το τραπέζι που καθόταν πάντα η Μαίρη Λίντα, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα γυαλιά της και λίγα λουλούδια: «Εδώ είναι το τραπεζάκι που καθόταν κι έπαιρνε το πρόγευμά της ή το γεύμα της. Της άρεσε να είναι δίπλα στο πιάνο.

Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, άφησε ένα κενό εδώ στο Γηροκομείο. Είναι όλοι στεναχωρημένοι! Όλοι οι άνθρωποι εδώ θέλουν να έρθουν αύριο στην εξόδιο ακολουθία και θα το φροντίσουμε, να είναι όλοι εκεί».

Δείτε όσα ειπώθηκαν στην Κοινωνία ώρα Mega…

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Αύριο η κηδεία της – Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών