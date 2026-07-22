Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Η μεγάλη ερμηνεύτρια υπήρξε πηγή έμπνευσης για γενιές νεότερων τραγουδιστριών, ενώ η μυθική συνεργασία και πορεία της δίπλα στον Μανώλη Χιώτη σφράγισε μία από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Η Μαίρη Λίντα, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου οι δρόμοι της αντάμωσαν με τον βιρτουόζο του μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν το πιο εκρηκτικό δίδυμο της Ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού.

Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά ντουέτα της δεκαετίας του ’60, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που το κοινό προσλάμβανε το λαϊκό και αρχοντορεμπέτικο τραγούδι. Η χημεία τους αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στη μεγάλη οθόνη, μέσα από τις πολυάριθμες εμφανίσεις τους σε κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Διεθνής Αναγνώριση και Χρυσές Στιγμές

Η καλλιτεχνική της καταξίωση ήρθε νωρίς. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη, ενώ το 1961 σφράγισε την κυριαρχία της κατακτώντας το Α’ βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την ανεπανάληπτη «Απαγωγή».

Η λάμψη της ξεπέρασε γρήγορα τα ελληνικά σύνορα:

Στον Λευκό Οίκο: Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας με τον Χιώτη στις ΗΠΑ, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Διάσημοι Θαυμαστές: Στο φανατικό κοινό του ζεύγους συγκαταλέγονταν παγκόσμιου βεληνεκούς προσωπικότητες, όπως ο θρυλικός ηθοποιός Άντονυ Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Οι Νεότερες Συνεργασίες

Η ιδιαίτερη ερμηνευτική της δεινότητα αποτελεί μέχρι σήμερα σχολή. Η Μαίρη Λίντα επηρέασε βαθιά μερικές από τις σημαντικότερες μεταγενέστερες τραγουδίστριες, όπως τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Γλυκερία, την Άννα Βίσση, τη Δήμητρα Γαλάνη και την Κωνσταντίνα, με τις οποίες μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή σε διαφορετικές περιόδους.

govastiletto.gr-Σπάνια βραδινή έξοδος για την Μαίρη Λίντα