Μαίρη Λίντα: Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας της λίγο πριν «φύγει» από τη ζωή

Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, η οποία έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Newsroom», αποχαιρετώντας τη μεγάλη ερμηνεύτρια και περιγράφοντας με συγκίνηση την τελευταία τους συνάντηση στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου η Μαίρη Λίντα διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Αρχικά, ανέφερε: «Η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα είναι ένα βαρυσήμαντο γεγονός για μας τους ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού αλλά και για όλη την Ελλάδα, μιας και η Μαίρη Λίντα μάς έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές από τα τραγούδια της μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά και ερμηνεύοντας μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλοι».

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σπουδαία πορεία της Μαίρης Λίντα, από τα πρώτα της βήματα μέχρι τη διεθνή αναγνώριση που γνώρισε στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη. «Την έχουμε απολαύσει σε ταινίες, είναι μία από τις φιγούρες που σημάδεψαν τη ζωή μας από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε έντεκα χρονών να τραγουδάει, αναδείχτηκε σε ένα τάλεντ σόου, όπως θα λέγαμε σήμερα, του Ορέστη Λάσκου και αμέσως διακρίθηκε και ξεκίνησε να τραγουδάει. Ο Μανώλης Χιώτης τη ζήτησε από μικρή από την οικογένειά της και την είχε μαζί του, σύζυγό του, και γνώρισαν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μέχρι και στον Λευκό Οίκο τους δέχτηκε ο τότε πρόεδρος και τους τίμησε. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Μαίρη Λίντα είναι μία από τις ελάχιστες τόσο μεγάλες φωνές που πέρασαν από την Ελλάδα, στον χώρο των τραγουδιστριών. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη φωνή που έχει περάσει ποτέ».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην τελευταία φορά που την είδε, περίπου ένα χρόνο πριν, όταν την επισκέφθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών. «Εγώ την είδα πριν ένα χρόνο, όταν την επισκέφθηκα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου περνούσε τα τελευταία της χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν ήταν σε κατάσταση καλή. Εννοώ ότι την πρόσεχαν, τη φρόντιζαν, αλλά είχε αρχίσει να μη θυμάται πράγματα. Σήμερα πενθούμε όλοι οι άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού. Θα είναι μια απώλεια που δεν θα αναπληρωθεί ποτέ. Το αστέρι της έχει λάμψει στις καρδιές μας και θα τη θυμόμαστε για πάντα».

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