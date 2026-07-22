Την τελευταία της πνοή στα 91 της χρόνια άφησε η Μαίρη Λίντα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο μουσικό στερέωμα.

Τα τελευταία χρόνια, η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια έδινε μάχη με προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου, Νέτης Φίλια, στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, η Μαίρη Λίντα είχε ως τελευταία της επιθυμία να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν συγγενείς, φίλοι και κόσμος που λάτρεψε τη Μαίρη Λίντα την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών:

«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «”καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού”».