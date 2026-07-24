Τη σπουδαία Μαίρη Λίντα αποχαιρετούν αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και επώνυμοι στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στα 91 της χρόνια, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018, αφήνοντας πίσω της την αγαπημένη της κόρη, Ευαγγελία, η οποία ήταν διαρκώς στο πλευρό της.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η κόρη της αγαπημένης τραγουδίστριας, βρίσκεται στον ιερό ναό για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια υπήρξε πηγή έμπνευσης για γενιές νεότερων τραγουδιστριών, ενώ η μυθική συνεργασία και πορεία της δίπλα στον Μανώλη Χιώτη σφράγισε μία από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Η τελευταία συγκινητική τηλεοπτική της συνέντευξη από το Γηροκομείο Αθηνών