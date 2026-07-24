Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μαίρη Λίντα στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στα 91 της χρόνια, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018, αφήνοντας πίσω της την αγαπημένη της κόρη, Ευαγγελία, η οποία ήταν διαρκώς στο πλευρό της.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια υπήρξε πηγή έμπνευσης για γενιές νεότερων τραγουδιστριών, ενώ η μυθική συνεργασία και πορεία της δίπλα στον Μανώλη Χιώτη σφράγισε μία από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Στην κηδεία της Μαίρης Λίντα το παρών έχουν δώσει αρκετοί επώνυμοι όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Ανάμεσά τους οι: Γιάννης Μπουρνέλης, Βασίλης Καπερνάρος, Λουκίλα Καρέρ και Νικήτας Κακλαμάνης.

Eπιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν δωρεά υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της και στηρίζοντας το έργο του ιδρύματος.

Σπύρος Μπιμπίλας

Κώστας Βενετσάνος

Λουκίλα Καρέρ

Νικήτας Κακλαμάνης

Βασίλης Καπερνάρος

Γιάννης Μπουρνέλης

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Μάκης Δελαπόρτας

Μανώλης Καραντίνης

Τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα της Μαίρης Λίντα συνοδεύτηκαν από μία καρμική γνωριμία, όταν ήρθε σε επαφή με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960, με συνεργασίες στη δισκογραφία αλλά και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

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Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1958, με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου, και έζησαν μαζί περίπου δέκα χρόνια. Παρότι ο γάμος τους έληξε, η Μαίρη Λίντα δεν έκρυψε ποτέ ότι ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο άνθρωπος της ζωής της. «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω», είχε εξομολογηθεί.

Μετά τον χωρισμό της από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Ευαγγελία.

Η σπουδαία τραγουδίστρια παντρεύτηκε συνολικά τρεις φορές και δεν έκρυψε ποτέ ότι στους δύο γάμους της, μετά τον Μανώλη Χιώτη αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες.Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν η Μαίρη Λίντα αναφερόταν στο παρελθόν της, ο Μανώλης Χιώτης παρέμενε το πρόσωπο που ξεχώριζε περισσότερο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2022 στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», από το Γηροκομείο Αθηνών, είχε δηλώσει: «Από τα παλιά αναπολώ μόνο τον Μανώλη Χιώτη, ήταν το έτερόν μου ήμισυ. Εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, έλεγα τα τραγούδια του».

Καλό Ταξίδι.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Η τελευταία συγκινητική τηλεοπτική της συνέντευξη από το Γηροκομείο Αθηνών