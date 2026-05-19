Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη ζωή της τους τελευταίους 8 μήνες μετά τον πολιτικό της γάμο, την κόρη της Σοφίνα Λαζαράκη αλλά και το «Ρουκ Ζουκ».

Αρχικά, η Μαίρη Μηλιαρέση ανέφερεγια τον σύζυγό της: «Σε ό,τι έχει να κάνει με τον έγγαμο βίο, ευτυχώς είμαι με έναν άνθρωπο που έχει κατανόηση και καταλαβαίνει τις ανάγκες που έχω, με στηρίζει και όταν βλέπει ότι κάτι κάνω λάθος μου το λέει με πολύ ωραίο τρόπο και τον ακούω πάντα. Τελικά είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου».

Ενώ για την κόρη της Σοφίνα Λαζαράκη, που ασχολείται επαγγελματικά με την υποκριτική και το χορό, δήλωσε: «Η Σοφίνα είναι ένα κορίτσι ανεξάρτητο. Έχει τρελές ευαισθησίες και πολλά ταλέντα».

Tέλος, η Μαίρη Μηλιαρέση αναφέρθηκε στο «Ρουκ Ζουκ», λέγοντας: «Το Ρουκ-Ζουκ δεν είναι μόνο μια ανάμνηση για μένα. Με στιγμάτισε. Το Ρουκ-Ζουκ τώρα έχει μέσα πάρα πολλά άλλα παιχνίδια, είναι πολύ διαφορετικό. Και το βασικό Ρουκ-Ζουκ, αυτό που έκανα εγώ τότε, είναι ένα τμήμα του παιχνιδιού. Η αλλαγή της ώρας σε ένα πρόγραμμα πάντα είναι πρόβλημα, γιατί ο κόσμος βλέπει κάτι, το έχει συνδυάσει με την καθημερινότητα του και ξέρει σε ποιά ώρα είναι. Όταν το αλλάζεις ώρα, δείχνει μια ανασφάλεια, ότι δεν πάει καλά, αλλά φεύγει και από το πρόγραμμα του τηλεθεατή και την καθημερινότητά του. Αντί να το κόψουν, αν το μαζέψουν και το κάνουν όπως το original Ρουκ-Ζουκ, θα βοηθήσει».

