Η Μαίρη Μηλιαρέση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για διάφορες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πρώτο χρόνο του γάμου της, στην κόρη της, Σοφίνα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι επιλογές προσώπων στην ελληνική τηλεόραση.

Ο γάμος της και η σχέση με την κόρη της

Αναφερόμενη στη νέα καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει με τον σύντροφό της, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στη ζωή ως ζευγάρι, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε διαφορετική στάση απέναντι στις σχέσεις.

«Είναι όμορφο να έχεις ένα σύντροφο. Εγώ ήμουν αρνητική πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αλλά εκεί που εσύ κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει. Έχει το μαζί. Επειδή δεν το είχα συνηθίσει εγώ, με δυσκόλεψε λίγο στην αρχή», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Σοφίνα μόνη της έκανε ό,τι έκανε. Εγώ δεν παρενέβην ποτέ σε κάποια από τις δουλειές της, ούτε σήκωσα ένα τηλέφωνο ποτέ να πω “ξέρετε, αυτό είναι παιδί μου”. Βγήκε με το δικό της όνομα, το όνομα του μπαμπά της και δεν ήξερε κανείς ότι είναι δικό μου παιδί», ανέφερε.

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και για τη σχέση της κόρης της με τον πατέρα της, δηλώνοντας χαρούμενη για την αγάπη και τη φροντίδα που της προσφέρει.

«Είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί ο μπαμπάς της την αγαπάει πολύ, τη φροντίζει πολύ, την προσέχει πολύ και έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι έχει έναν μπαμπά που βάζει πλάτη πίσω πάντα, ό,τι θέλει», σημείωσε.

Η αιχμηρή τοποθέτηση για τις τηλεοπτικές επιλογές

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια σχολίασε τις αποφάσεις των τηλεοπτικών σταθμών σχετικά με τα πρόσωπα που επιλέγουν για τις εκπομπές τους.

Όπως ανέφερε, κάθε κανάλι έχει την ευθύνη να αποφασίζει με ποιους παρουσιαστές θα συνεργαστεί, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την επανάληψη των ίδιων επιλογών.

«Το κάθε κανάλι αποφασίζει τι θέλει να κάνει με τον κόσμο του και με τους παρουσιαστές του. Εάν υπάρχει ξεραΐλα από νέα άτομα, βάζουν τα ίδια και τα ίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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