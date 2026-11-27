Το βήμα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή κάνει η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία θα κατέλθει ως υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα Αθηνών στις επερχόμενες εκλογές, κατόπιν πρότασης από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η ίδια γνωστοποίησε την απόφασή της την Πέμπτη μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντας αυτή τη νέα πολιτική πρόκληση με τη μακρόχρονη δράση της για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Ως αντιδήμαρχος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Γλυφάδας, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη από την πρόταση, θεωρώντας την έμπρακτη αναγνώριση της μέχρι τώρα προσφοράς της.

«Η πρόταση που μου έγινε από το γραφείο του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφια στα νότια προάστια με συγκίνησε πολύ και με τιμά ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για μένα, η αναγνώριση του αγώνα για τα αδέσποτα της Γλυφάδας και για τα ζώα γενικότερα έχει ξεχωριστή αξία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου στο οποίο δίνω καθημερινά την καρδιά μου, μαζί με ανθρώπους που νοιάζονται και προσφέρουν».

Η Μαίρη Μηλιαρέση εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, υπογραμμίζοντας ότι εκείνο που προέχει για την ίδια είναι η έμπρακτη στήριξη των ζώων που βρίσκονται σε ανάγκη.

«Ελπίζω, πάνω απ’ όλα, να φέρει ουσιαστική στήριξη για τα αδέσποτα που μας έχουν ανάγκη. Μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή», δήλωσε.

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