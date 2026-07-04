Η Μαίρη Παλιαλέξη πριν λίγες ώρες έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media απευθυνόμενη στην Τίνα Μεσσαροπούλου, λίγους μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο σύζυγος της δημοσιογράφου, Γιώργος Μυλωνάκης. Η αρχισυντάκτρια του Happy Day δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με λόγια που αποτυπώνουν όσα έζησαν από την πρώτη στιγμή μέχρι τη σημερινή αισιόδοξη εικόνα.

Στην ανάρτησή της, η Μαίρη Παλιαλέξη έγραψε: «Από την πρώτη μέρα που ήταν όλα μαύρα σου είπα έχε πίστη & θα δεις… το καλοκαίρι θα είναι όρθιος, θα κάνει τις φυσικοθεραπείες του στην θάλασσα κι εσύ στην ξαπλώστρα θα τα θυμάσαι σαν μια κακή ανάμνηση. Ήρθε η ώρα της ξαπλώστρας 🙏»

Και ολοκλήρωσε γράφοντας: «Εσύ κι εγώ τα λέγαμε ❤️»

Χαμογελαστές και εμφανώς ανακουφισμένες, δείχνουν πως η αισιοδοξία έχει πλέον πάρει τη θέση της αγωνίας.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε να αναδημοσιεύσει το story χωρίς να προσθέσει άλλα λόγια, αφήνοντας το μήνυμα της φίλης της να μιλήσει από μόνο του. Άλλωστε, η φράση «Ήρθε η ώρα της ξαπλώστρας» συμβολίζει ότι μετά από μήνες γεμάτους φόβο, νοσοκομεία και φυσικοθεραπείες, η οικογένεια μπορεί επιτέλους να κοιτάζει το καλοκαίρι με αισιοδοξία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Messaropoulou (@tinamess)

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