Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Στο Κοιμητήριο Ζωγράφου βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου για να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία της συζύγου του, Μαίρης Ραζή, η οποία αποχαιρέτησε τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της την κόρη τους, Κοραλλία Τσόγκα, που τη στήριζε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν αρκετοί φίλοι και συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς όσοι βρέθηκαν εκεί αποχαιρέτησαν έναν άνθρωπο που υπήρξε αγαπητός τόσο στην οικογένειά του όσο και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά.

πηγή: ndp photo