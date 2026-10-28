Για το σοβαρό κάταγμα που υπέστη στο πόδι, έπειτα από πτώση σε κατεστραμμένο πεζοδρόμιο, μίλησε η Μαίρη Σταυρακέλλη στην εκπομπή «Happy Day».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το ατύχημα συνέβη ενώ πήγαινε για γύρισμα και πως η αποκατάσταση απαιτεί αρκετό χρόνο. Εδώ και δύο μήνες χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί με πατερίτσες.

Η περιπέτεια με το πόδι της

Η Μαίρη Σταυρακέλλη άσκησε κριτική στην κατάσταση των πεζοδρομίων, περιγράφοντας πώς τραυματίστηκε.

«Είναι τα πεζοδρόμια στους δήμους της Ελλάδας άθλια. Εγώ πήγαινα για γύρισμα και την πάτησα. Έπαθα μια αρκετά σοβαρή ζημιά», ανέφερε, εξηγώντας ότι το πόδι της γύρισε σε σπασμένο πεζοδρόμιο, εξαιτίας και των ριζών των δέντρων.

Όπως αποκάλυψε, δεν ήταν η πρώτη φορά που της συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, καθώς έχει τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο άλλες τέσσερις φορές, χωρίς όμως να έχει υποστεί κάταγμα.

«Είμαι δύο μήνες στο αμαξίδιο. Το χρησιμοποίησα γιατί μου ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσω τις πατερίτσες. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να βγάλω τον νάρθηκα», κατέληξε.

Govastiletto.gr – Σε αμαξίδιο η Μαίρη Σταυρακέλλη – Το ατύχημα, η αθόρυβη προσωπική ζωή και το σχόλιο της Μαρίας Κανελλοπούλου