Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ρώτησε την Μαίρη Συνατσάκη γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή την είδηση που βγήκε πριν από μερικές ημέρες και προκάλεσε ερωτηματικά, καθώς στο παρελθόν οι δυο γυναίκες είχαν φωτογραφηθεί πολλές φορές σε δημόσιες εμφανίσεις και φαινόταν να έχουν πολύ καλές σχέσεις.

Έπειτα από ερώτηση που της έκανε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, απάντησε: «Έκανα unfollow την Καινούργιου γιατί είχε βγάλει ένα ρεπορτάζ σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής μου».

Τι έχει πει σε δήλωσή της;

Η γνωστή influencer, μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφέρθηκε στη μητρότητα, αλλά και στη σχέση της με την Κατερίνα Καινούργιου, απαντώντας με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.

Όσο για το ζήτημα των follow στα social media, σχολίασε με χιούμορ: «Πώς ανακαλύπτει κάποιος τα follow και τα unfollow; Δεν έχω follow την Κατερίνα Καινούργιου, είναι πολύ συγκεκριμένο το σκηνικό που δεν υπάρχει follow. Ποτέ δεν ήμασταν φίλες. Είχα αισθανθεί άσχημα με κάτι που συνέβη. Δεν θέλω».

govastiletto.gr – Μαίρη Συνατσάκη: «Δεν έχω follow την Κατερίνα Καινούργιου, ποτέ δεν ήμασταν φίλες»