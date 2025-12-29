Στο νέο επεισόδιο του Unblock στο YouTube, με οικοδεσπότη τον Fipster, καλεσμένη ήταν η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία απάντησε με ειλικρίνεια σε προσωπικές και «δύσκολες» ερωτήσεις.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή επιχειρηματίας εξήγησε για πρώτη φορά τον λόγο που αποφάσισε να κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στα social media, αποκαλύπτοντας πως το περιστατικό συνέβη σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, όταν ήταν έξι μηνών έγκυος.

Όπως ανέφερε, παρακολούθησε στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ στο οποίο η τότε εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου είχε αναζητήσει δηλώσεις από πρώην συντρόφους της, προκειμένου να σχολιάσουν την εγκυμοσύνη της.

«Ήμουν στον καναπέ και έβλεπα κάτι απίστευτα άβολο. Ήταν ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι ένιωσε μεγάλη αμηχανία και ενόχληση, τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων που ενεπλάκησαν: «Γιατί να παιχτεί αυτό; Γιατί να μπουν στη διαδικασία να ρωτήσουν πρώην μου πώς νιώθουν; Ξέρουν τι σχέση έχω μαζί τους; Τι έχει προηγηθεί; Από πού κι ως πού να τους φέρνεις σε αυτή τη θέση;», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτή ήταν η στιγμή που αποφάσισε να κάνει unfollow τη γνωστή παρουσιάστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filippos Ioannou (@fipsterr)



Govastiletto.gr – Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής: Σπάνια οικογενειακή έξοδος με την κόρη τους, Ολίβια