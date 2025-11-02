Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Μαίρη Συνατσάκη, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης, Annie, συνοδευόμενη από την κόρη της, Ολίβια.

Η Youtuber κι επιχειρηματίας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Η ίδια, μεταξύ άλλων μίλησε για την Κατερίνα Καινούργιου, για την οποία είχε αποκαλύψει ότι έχει κάνει unfollow «γιατί σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή της ζωής μου, συνέβη ένα πάρα πολύ αδιάκριτο ρεπορτάζ».

«Είμαι σίγουρη ότι ειδικά τώρα, είναι σε θέση να καταλάβει γιατί και πώς. Αν ήθελα να πω ξεκάθαρα τι ήταν αυτό που με είχε πειράξει, θα σας το έλεγα. Δε θέλω να το αναμοχλεύσω τώρα. Της εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να είναι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

