Τη θλίψη και την αγανάκτησή της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας μας εξέφρασε η Μαίρη Συνατσάκη μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η επιχειρηματίας και influencer στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση «τα σπίτια ξαναγίνονται», εξηγώντας πως δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτή τη λογική, καθώς θεωρεί ότι ένα σπίτι δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις, συναισθήματα και στιγμές ζωής που δεν αντικαθίστανται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, επισημαίνοντας ότι για αρκετές οικογένειες η απώλεια μιας περιουσίας δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί.

Στο μήνυμά της εξέφρασε τη στήριξή της σε όσους δοκιμάζονται από τις φωτιές, τονίζοντας πως πίσω από κάθε σπίτι που χάνεται υπάρχουν προσωπικές ιστορίες, οικογενειακές αναμνήσεις και πολύτιμες στιγμές που δεν μπορούν να επιστρέψουν.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαίρη Συνατσάκη έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς τους πληγέντες, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στον φόβο, την απώλεια και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι πυρόπληκτες περιοχές.

Govastiletto.gr – Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Ρομαντική έξοδος στο Θέατρο Τέχνης