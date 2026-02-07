Μαίρη Συνατσάκη για την σχέση της με τον Ίαν Στρατή – «Είμαστε μαζί 6 χρόνια, βαριόμαστε τα του γάμου!»

Η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε καλεσμένη, το βράδυ της Παρασκευής 6/2, στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη», και μίλησε για όλους και για όλα.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, στο σύντροφό της, ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να μιλήσει για το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου, τη σχέση τους σήμερα και να σχολιάσει διάσημους influencers όπως την Ιωάννα Τούνη.

«Το ότι είμαι εδώ αυτή τη στιγμή οφείλεται στον Ίαν. Είναι φανταστικός με τη μικρή, είναι ψύχραιμος. Πρόσφατα έγινε σεισμός ένα βράδυ, κι εγώ φυσικά εκσφενδονίστηκα από το κρεβάτι στον ύπνο μου τσιρίζοντας, “το παιδί, το παιδί”. Ο Ίαν με σταμάτησε και μου είπε περίμενε γιατί μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καν, και είχε δίκιο, η μικρή δεν είχε καταλάβει τίποτα. Είναι πολύ ψύχραιμος. Είμαστε 6 χρόνια μαζί. Βαριόμαστε τα του γάμου».

