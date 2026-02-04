Η Μαίρη Συνατσάκη και η Ελίνα Παπίλα βρέθηκαν καλεσμένες στη διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσηίδας Γκαγκούτη στο YouTube, όπου συζήτησαν μεταξύ άλλων, για την υπερπροβολή που δίνουν τα μέσα στα unfollow των celebrities στα social media.

Η Συνατσάκη αναφέρθηκε σε ένα unfollow που είχε κάνει πριν από τρία χρόνια στην Κατερίνα Καινούργιου και σχολίασε την απορία που της δημιουργήθηκε όταν της το υπέβαλαν πολύ αργότερα, ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση: «Έγινε ένα σκηνικό με ένα unfollow σε μια παρουσιάστρια και με ρώτησαν τρία χρόνια μετά. Ήμουν σε ένα θέατρο όταν με ρώτησαν», ανέφερε η ίδια.

Στη συνέχεια, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη σχολίασε τη γενικότερη τάση των media να αναλύουν έντονα τα unfollow: «Πώς γίνεται να ψάχνουν τόσο πολύ; Αυτό μου φαίνεται ξεπεσμός, να ασχολείσαι με το ποιος έκανε unfollow ποιον, χωρίς κανένα όριο. Δεν είναι μια κακή προσέγγιση των social media από τα media;».

Η Μαίρη Συνατσάκη πρόσθεσε την προσωπική της άποψη: «Όλα έχουν να κάνουν με το πώς περνάς τη ζωή σου. Αν κάποιος αφιερώνει τόση ώρα για να βλέπει ποιος έκανε unfollow σε ποιον… Μιλάω για τους δημοσιογράφους, ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται πολύ έντονα με αυτά».

Η συζήτησή τους δείχνει τον τρόπο που τα social media και η δημοσιογραφία μπορούν να δημιουργούν υπερβολικό θόρυβο γύρω από θέματα που, στην πραγματικότητα, είναι ασήμαντα για τη ζωή των ανθρώπων που αφορούν.

