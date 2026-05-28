Η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε σε σχόλια και απορίες σχετικά με τα μαλλιά της κόρης της, εξηγώντας πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος πίεσης, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, και πως αφήνει τη φυσική ανάπτυξη των μαλλιών της να εξελιχθεί με τον δικό της ρυθμό.

Μέσα από νέο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube, η γνωστή YouTuber και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως δεν έχει κουρέψει ποτέ την 3,5 ετών κόρη της, Ολίβια και πως το μήκος των μαλλιών της είναι απολύτως φυσικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα η μικρή τής ζητάει και η ίδια να αποκτήσει πιο μακριά μαλλιά, με τη Μαίρη Συνατσάκη να προσπαθεί να της εξηγεί πως τα μαλλιά μεγαλώνουν σταδιακά με τον χρόνο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γύρω από το αν το κούρεμα βοηθά τα μαλλιά να μακρύνουν πιο γρήγορα, όμως η ίδια δεν θεωρεί πως χρειάζεται να παρέμβει.

Τόνισε επίσης, πως κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, και πως δεν πιστεύει ότι ευθύνεται η ίδια για το μήκος των μαλλιών της κόρης της επειδή δεν την έχει κουρέψει.

