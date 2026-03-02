Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Locandiera στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, πραγματοποιώντας μια χαλαρή και κομψή κοινή έξοδο.

Το ζευγάρι ποζάρισε στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας ευδιάθετο και χαλαρό.

Η Συνατσάκη επέλεξε ένα casual, αλλά στιλάτο look με oversized δερμάτινο jacket σε καφέ απόχρωση, wide-leg τζιν σε ανοιχτό χρώμα και nude μποτάκια, ολοκληρώνοντας το σύνολο με ένα φουλάρι στον λαιμό.

Ο Στρατής, από την πλευρά του, συνδύασε μαύρο δερμάτινο jacket με καρό κόκκινο-μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το outfit με sneakers.

Η παράσταση, βασισμένη στο έργο του Κάρλο Γκολντόνι, συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο, με τη Συνατσάκη και τον Στρατή να αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την αγάπη τους για το θέατρο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

