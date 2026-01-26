Η Μαίρη Συνατσάκη και η Ντορέττα Παπαδημητρίου πραγματοποίησαν πρόσφατα μια χαλαρή έξοδο για αγορές στα νότια προάστια.

Οι δύο γυναίκες, που μοιράζονται εδώ και χρόνια μια όμορφη σχέση και έχουν γίνει κουμπάρες, απαθανατίστηκαν σε γνωστό εμπορικό σημείο της Γλυφάδας, την ώρα που απολάμβαναν τη βόλτα τους, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Και οι δύο επέλεξαν άνετα casual looks και έκαναν, χαμογελαστές και ευδιάθετες, τις στάσεις τους στα καταστήματα, ενώ όπως θα δεις και στις εικόνες παρακάτω, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν συνεχώς απασχολημένη με το κινητό.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Μαίρη Συνατσάκη διατηρούν μια στενή φιλία εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, στο παρελθόν και οι δύο είχαν ερωτηθεί για το αν υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση μεταξύ τους, με την YouTuber να απαντά χωρίς δισταγμό.

«Ρε παιδιά, συγγνώμη, θα είχα δίπλα μου μια τέτοια κοπελάρα και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο; Ένας άνθρωπος που φόρεσε μπλούζα “Legalize gay” πριν από 12-15 χρόνια και μιλάει τόσο άνετα για τέτοια θέματα, πιστεύετε ότι θα έκρυβε τα προσωπικά του; Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα, σ’ αγαπώ για πάντα. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα, αλλά αν ήμασταν, θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό».

Πριν από τρία χρόνια, όταν η Μαίρη Συνατσάκη έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Ολίβια, αποφάσισε να επισφραγίσει τη φιλία της με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, επιλέγοντάς τη ως νονά της κόρης της.

«Είναι πανέξυπνη η Ολίβια. Είναι ένας τύπος φοβερός. Θαυμάζω πάρα πολύ το πως έχουν αφοσιωθεί και η Μαίρη και ο Ίαν στην Ολίβια. Την ηρεμία της Μαίρης που είναι περισσότερες ώρες μαζί της, πόσο ζεν είναι. Εγώ όταν ήταν τα παιδιά μου σε αυτή την ηλικία αγχωνόμουν πολύ περισσότερο. Την πρώτη φορά που έκανε η Ολίβια πυρετό, περίμενα η Μαίρη να πάθει πανικό και ήταν τόσο ήρεμη. Της έλεγα, “μπράβο πως το κάνεις:”», είχε δηλώσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού.

