Η Μαίρη Συνατσάκη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους, και αναφέρθηκε στην επαγγελματική της συνεργασία με την Αθηνά Οικονομάκου.

Μάλιστα, η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε το λόγο που απουσίαζε από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella.

Σε ερώτηση για το τι της έχει διδάξει η συνεργασία της με την Αθηνά Οικονομάκου, η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε: «Να μην επιλέγω ποτέ κανέναν άλλον δρόμο πέρα από την αλήθεια, και ακόμα κι αν φέρει κάποια ρήξη, μόνο κερδισμένος θα βγεις. Εκτιμούσαμε πάντα η μία την άλλη και χτίσαμε τη φιλία μέσα στη δουλειά».

Στη συνέχεια, η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε: «Δεν ήμουν στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Ήταν πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και εννοείται πως από όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά και γιατί το έκανε, και γιατί το επέλεξε να το κάνει έτσι. Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες μετά. Δεν με στεναχώρησε, ξέρω ακριβώς γιατί επέλεξε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, τι σήμαινε για εκείνη και θα το γιορτάσουμε αργότερα. Δεν ήξερα πολύ νωρίτερα ότι θα γίνει ο γάμος, το έμαθα εκεί κοντά. Είναι κάτι πολύ ιερό και το έζησαν νομίζω όσο ιδιωτικά ήθελαν».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη»