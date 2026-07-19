Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή After Dark, περιγράφοντας πως η καθημερινότητά της περιστρέφεται πλέον γύρω από την κόρη της, Ολίβια.

Η influencer και επιχειρηματίας, η οποία έγινε μητέρα τον Δεκέμβριο του 2022, όταν απέκτησε την κόρη της με τον Ίαν Στρατή, παραδέχθηκε ότι από τότε η προτεραιότητά της είναι αποκλειστικά το παιδί της, γεγονός που την έκανε να αφήσει στην άκρη αρκετές προσωπικές πτυχές της ζωής της.

«Δεν έχω καταφέρει ακόμη να απομακρυνθώ από αυτόν τον πολύ έντονο ρόλο της μαμάς που προέκυψε όταν απέκτησα την Ολίβια. Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ σιγά-σιγά να ξαναβρώ κάποια κομμάτια του εαυτού μου, τα οποία άφησα πίσω συνειδητά. Η κόρη μου παραμένει η πρώτη μου σκέψη και η μεγαλύτερη προτεραιότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε ακόμη, ότι αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη μητρότητα, αναζητώντας συνεχώς πληροφορίες και συμβουλές για την ανατροφή του παιδιού της.

Όπως είπε, ο σύντροφός της, Ίαν Στρατής, αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα με μεγαλύτερη ηρεμία, ενώ η ίδια παρασύρθηκε από την ανάγκη να ενημερώνεται διαρκώς για οτιδήποτε αφορά το μεγάλωμα της κόρης τους.

Παράλληλα, εξήγησε ότι μια πρόσφατη κοινωνική έξοδος, με αφορμή ένα πάρτι, λειτούργησε ως ευκαιρία να αποφορτιστεί και να αφιερώσει λίγο χρόνο και στον εαυτό της, ύστερα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η προσοχή της ήταν στραμμένη αποκλειστικά στη μητρότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

Govastiletto.gr – Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν έχει κουρέψει την κόρη της