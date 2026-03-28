Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκη για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά ένα βίντεο revenge porn.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, το επίμαχο υλικό προβλήθηκε συνολικά 8 φορές, ώστε το δικαστήριο να αξιολογήσει κάθε λεπτομέρεια με ακρίβεια.

Στη συνέχεια, έγινε η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, ενώ η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 1 Απριλίου.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση και στήριξη από πλήθος γυναικών, αλλά και από τη γνωστή Μαίρη Συνατσάκη, η οποία εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή της προς τη Τούνη μέσω των Instagram Stories.

Η Συνατσάκη σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ούτε που μπορώ να το διανοηθώ. Με την Ιωάννα», εκφράζοντας την αδυναμία της να κατανοήσει την ανάγκη να δει κάποιος ξανά τις προσωπικές στιγμές της Τούνη σε δικαστική διαδικασία.

Η δημόσια υποστήριξη αναδεικνύει το κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσπάσει γύρω από το θέμα του revenge porn και τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας.

