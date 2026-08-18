Μερικές ημέρες στην Άνδρο πέρασε η Μαίρη Συνατσάκη, έχοντας μαζί της την κόρη της, Ολίβια, και τον σύντροφό της, Ίαν Στρατή.

Η οικογένεια ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί και πέρασε εκεί πέντε ημέρες μαζί με άλλες οικογένειες, τα παιδιά των οποίων είναι συμμαθητές της μικρής.

Η συγκεκριμένη απόδραση φαίνεται πως έδωσε στη Μαίρη Συνατσάκη την ευκαιρία να δει διαφορετικά τη συντροφιά που μπορεί να δημιουργείται ανάμεσα σε γονείς οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια φάση ζωής.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, μίλησε ανοιχτά για όσα συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Όπως εξήγησε, πριν γίνει μητέρα είχε την εντύπωση ότι οι παρέες μεταξύ γονιών και τα σχετικά γκρουπ θα ήταν περισσότερο υποχρέωση, παρά κάτι που θα απολάμβανε.

Η εμπειρία της στην Άνδρο, όμως, φαίνεται πως της άλλαξε εντελώς άποψη.

Η ίδια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συντροφιά ένα «χωριό» που χρειάζονται οι σύγχρονοι γονείς, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι διακοπές με μικρά παιδιά δεν είναι πάντα τόσο ανέμελες όσο παλαιότερα.

«Άργησα πολύ να καταλάβω την αξία της παρέας των γονιών που μοιράζεστε την ίδια φάση ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το να μοιράζεσαι τις εμπειρίες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, μπορεί να κάνει τις οικογενειακές διακοπές ακόμη πιο όμορφες.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαίρη Συνατσάκη παραδέχτηκε πως άργησε να αντιληφθεί πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σχέσεις και έστειλε ένα μήνυμα σε άλλους γονείς να μην κάνουν το ίδιο λάθος.

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