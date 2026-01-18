Στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 και στην εκπομπή των Σπύρου Λάμπρου και Άννας Σταματιάδου φιλοξενήθηκε η Μαίρη Βιδάλη. Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος, μια κίνηση που σημειώνεται δυόμισι χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα γιατί έχω περάσει κάτι ανάλογο στην προσωπική μου ζωή. Όχι μόνο δεν ασχολήθηκα με τα κοινά, αλλά σταμάτησα γιατί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Όταν ασχολείται κάποιος με τα κοινά, πρέπει να είναι καθαρός μέσα του και να μην έχει προσωπικά προβλήματα. Να είναι σε θέση να προσφέρει», είπε αρχικά η Μαίρη Βιδάλη.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη κάποιας γυναίκας να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα. Μπράβο της που έχει αυτή τη δύναμη», πρόσθεσε για τη Μαρία Καρυστιανού η Μαίρη Βιδάλη.

Για την απώλεια του γιου της και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η Μαίρη Βιδάλη τόνισε πως είχε δίπλα της την κόρη της και αγαπημένα της πρόσωπα.

«Με στήριξε η κόρη μου, η δουλειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν υποψήφια ξανά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν φύγει ο γιος μου. Ήταν πολύ άρρωστος στο νοσοκομείο. Δεν γινόταν να κάνω προεκλογικό αγώνα, δεν είχα τη δύναμη και δεν είχα και τη διάθεση», είπε η Μαίρη Βιδάλη.

Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025 η Μαίρη Βιδάλη βίωσε την τραγική απώλεια του γιου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών.

govastiletto.gr -Μαρία Καρυστιανού: Αποκαλύπτει πρώτη φορά την τελευταία συνομιλία με την κόρη της πριν το δυστύχημα στα Τέμπη