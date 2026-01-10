Η Μαίρη Βιδάλη αποχαιρέτησε, με λόγια που ραγίζουν καρδιές και μια δημοσίευση γεμάτη συναίσθημα, τον Χρήστο Πολίτη, ένα άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως συνεργάτης και κύριος όπως αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά.

Αυτός ο δημόσιος αποχαιρετισμός δεν είναι απλώς μια προσωπική στιγμή πένθους. Είναι μια κατάθεση ψυχής που φωτίζει τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη δημόσια εικόνα. Το «Αντίο Χρήστο!» γίνεται κραυγή απώλειας, μνήμης και σεβασμού, θυμίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα λόγια και τις σχέσεις που άφησαν πίσω τους.

Η Μαίρη Βιδάλη έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Αντίο Χρήστο Άνθρωπε, συνεργάτη, κύριε ! Ήλπιζα να προλάβαινες να ήσουν κοντά μας όταν θα ξαναερχόμασταν στην αυλή του πατρικού σου.Καλό ταξίδι Ο Ιανουάριος σε πήρε και σένα …».

