Η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, απαντώντας για το προξενιό που της έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Κώστα Φραγκολιά.

«Έχουν περάσει δύο μέρες, κάναμε follow στο Instagram, νομίζω ότι πάμε καλά. Το κρατάω εκεί, τα άλλα είναι για μένα. Νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να τα κρατάω αυτά για μένα, για να μη με… ματιάσουν», είπε αρχικά η Μαίρη Βυτινάρος.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Μου αρέσει που είναι καλός άνθρωπος, είναι θετικός, έχει καλή ενέργεια και χιούμορ. Μέχρι εκεί, άλλα δεν ξέρω. Δεν μου έχει προτείνει ακόμα να πάμε για φαγητό. Δεν το έχω συζητήσει με τους γονείς μου. Θα τους ρωτήσω αν τον εγκρίνουν. Ο ιδανικός σύντροφος για μένα είναι ψηλός, καλός, ειλικρινής, με χιούμορ και να με στηρίζει».

