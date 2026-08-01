Τη Σύρο επέλεξε η Μαίρη Βυτινάρος για να περάσει μέρος των φετινών της καλοκαιρινών διακοπών, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς στο κυκλαδίτικο νησί.

Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της, δίνοντας μια γεύση από τις ημέρες χαλάρωσης που περνά δίπλα στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαίρη Βυτινάρος ποζάρει με το μπικίνι της στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά, σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Vitinaros (@maryvitinaros)

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