Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαρινέλλας το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, αλλά και τον θαυμασμό για τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Είναι μια πολύ λυπηρή στιγμή για τον χώρο μας», ανέφερε ο Νικολόπουλος.

«Μακάρι οι συνάδελφοι να αντλήσουν έμπνευση από τον τρόπο ζωής της, την αξιοπρέπεια και τη φωνή της. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε η ίδια, άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε. Ήταν μια πραγματική κυρία, τα λόγια της λίγα, αλλά με νόημα. Λυπήθηκα πολύ βαθιά για αυτήν την απώλεια» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης δήλωσε στη συνέχεια: «Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Στον τρόπο εμφάνισης, στις κινήσεις, στην παρουσία της. Δούλεψα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και θυμάμαι την εποχή που εκείνη ξεκινούσε δειλά-δειλά να ξεχωρίζει. Ήταν η πρώτη σε πολλά και η απώλειά της είναι τεράστια για τον χώρο μας».

Ο Νικολόπουλος στάθηκε επίσης, στην πειθαρχία και τη μεθοδικότητά της: «Πάντα σχεδίαζε προσεκτικά ό,τι έκανε και ακολουθούσε αυστηρά τις συμβουλές των γιατρών όταν ήταν άρρωστη. Μακάρι οι καλλιτέχνες να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της, την ερμηνεία και την προσήλωσή της στην τέχνη».

