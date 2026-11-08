Μια ξεχωριστή ιστορία από το παρελθόν, με πρωταγωνίστριες την Άννα Βίσση και τη Λίτσα Διαμάντη, αποκάλυψε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τη συνάντησή του με την Άννα Βίσση, όταν οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το γνωστό τραγούδι «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος».

Μιλώντας στην εκπομπή «For You», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, αλλά και στην αντίδραση της Λίτσας Διαμάντη, η οποία είχε συνδέσει αρχικά το όνομά της με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η συνάντηση με την Άννα Βίσση και η κοινή ερμηνεία

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος περιέγραψε πως βρέθηκε στην εκπομπή «Με Αγάπη Άννα», όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά την Άννα Βίσση και να τραγουδήσουν μαζί.

Όπως αποκάλυψε, η συνεργασία τους πραγματοποιήθηκε σε ένα ταξίδι στην Ατλάντα, όπου ερμήνευσαν το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος».

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την τραγουδίστρια, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη του για εκείνη.

Η ατάκα της Λίτσας Διαμάντη που θυμήθηκε ο τραγουδιστής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη Λίτσα Διαμάντη και στο σχόλιο που έκανε όταν άκουσε την ερμηνεία του τραγουδιού από την Άννα Βίσση.

«Με την Άννα Βίσση συναντηθήκαμε τότε που ήταν στο “Με Αγάπη Άννα”. Πήγα εκεί, τραγούδησα. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή και τη λατρεύω, αλλά είναι και ο άλλος μεγάλος μουσικός ο άντρας της (σ.σ. ο Νίκος Καρβέλας). Είχαμε πάει μαζί στην Ατλάντα και εκεί είπαμε το “Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος”. Το είπε τόσο καλά, γιατί μου είπε η Διαμάντη: “Ποια είναι αυτή, ρε;”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

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