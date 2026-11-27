Για τη στενή σχέση που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός και συγγραφέας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου που περιλαμβάνει ανέκδοτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέρθηκε και στα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τον γιο της ηθοποιού.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους επικοινωνούν καθημερινά, ενώ η σχέση τους είναι για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή φιλία.

«Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών»

Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, τονίζοντας πως τον γνωρίζει από την παιδική του ηλικία και τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Μάλιστα, εξήγησε πως μέσα από εκείνον αισθάνεται ότι διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Γνωρίζω την αλήθεια. Μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον τον καιρό που κάναμε το βιβλίο μαζί. Είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών. Ο Γιάννης για μένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει. Για μένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκκληση προς τους δημοσιογράφους για την παρουσίαση του βιβλίου

Στη συνέχεια, ο Μάκης Δελαπόρτας ξεκαθάρισε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Παράλληλα, ζήτησε από τους δημοσιογράφους που θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου να σεβαστούν τον χαρακτήρα της εκδήλωσης και να μην του θέσουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

«Μιλάω για πρώτη φορά on camera από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα. Δεν έχω τοποθετηθεί. Θα πω αυτό και δεν θα ξαναπώ κάτι άλλο. Και την Τρίτη θα παρακαλέσω τους φίλους δημοσιογράφους που θα έρθουν να μη με ρωτήσουν πράγματα που δεν πρέπει για τη συγκεκριμένη βραδιά. Γιατί η βραδιά είναι αφιερωμένη στην Αλίκη, στα 30 χρόνια Αλίκης, και θα γίνει στο θέατρό της και η παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους μας και για μένα που θα παρουσιάσω τη βραδιά, αλλά και για το κοινό που θα είναι εκεί», κατέληξε.

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