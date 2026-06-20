Στην ανεξίτηλη παρουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη συλλογική μνήμη του ελληνικού κοινού αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το γεγονός ότι η ζωή και η πορεία της εξακολουθούν να απασχολούν έντονα, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο ηθοποιός και συγγραφέας χαρακτήρισε την αείμνηστη πρωταγωνίστρια ένα μοναδικό φαινόμενο του ελληνικού θεάματος.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί, τριάντα χρόνια μετά, η ζωή της εξακολουθεί να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο. Είναι κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Η Αλίκη ήταν ένα φως, ένα χαμόγελο, μια λάμψη. Ένα φαινόμενο που έλαμψε για σαράντα ολόκληρα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε ακόμη πως η ίδια η Αλίκη Βουγιουκλάκη αντιμετώπιζε τον εαυτό της με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

«Έλεγε συχνά πως ήταν ένα “ασχημόπαπο” που όταν έπεφτε το φως επάνω του γινόταν εκθαμβωτικό. Πίστευε ότι δεν είχε ούτε το τέλειο πρόσωπο, ούτε το ιδανικό σώμα, αλλά διέθετε κάτι πολύ πιο ισχυρό: τη λάμψη και το χαμόγελό της», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε η γυναίκα που ουσιαστικά διαμόρφωσε το ελληνικό star system, δημιουργώντας μια σχέση με το κοινό που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, στάθηκε στον χωρισμό της από τον Δημήτρης Παπαμιχαήλ και στη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε για την επιμέλεια του γιου τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνη. Ο χωρισμός και οι δικαστικές διαμάχες την είχαν επηρεάσει βαθιά. Συχνά μιλούσε για τη ματαιότητα των πραγμάτων και για το πόσο επώδυνη ήταν εκείνη η εμπειρία, τόσο για την ίδια όσο και για τον γιο τους», ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Τριάντα χρόνια μετά την απώλειά της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, με το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή και το έργο της να παραμένει αμείωτο.

Govastiletto.gr – Μάκης Δελαπόρτας: «Θα σας πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος…»