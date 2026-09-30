Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Μίλησε στην εκπομπή της Κουτσελίνη για την υπόθεση Μαζωνάκη, την Κιμ Κίλιαν και τον χαμό του αδερφού του

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στις δύσκολες στιγμές που είχε βιώσει ο δημοφιλής τραγουδιστής τα προηγούμενα χρόνια, μιλώντας για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και πίσω από τις κάμερες, μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς του προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουν και να τον απομακρύνουν από μια κατάσταση που, όπως είπε, έβλεπαν ότι απειλούσε τη ζωή του.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε χρήση ουσιών και δεν θα μπορούσε να ζήσει για μεγάλο διάστημα με τη ζωή που έκανε. «Ήταν ένας αλλοπρόσαλλος άνθρωπος. Ερχόταν στις εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν όμως ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο, αρνί, πρόβατο. Και πήγε εκεί και κατέληξε», είπε χαρακτηριστικά.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη στάση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, απορρίπτοντας με κατηγορηματικό τρόπο την εκδοχή ότι οι συγγενείς του προχώρησαν σε αυτή την κίνηση για να του στερήσουν την περιουσία του.

Όπως υποστήριξε, οι αδελφές και η οικογένεια του τραγουδιστή προσπαθούσαν να βρουν λύσεις για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, φτάνοντας μέχρι το Λονδίνο προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια για την απεξάρτησή του. «Η οικογένειά του, που είπαν διάφοροι, “πήγε να τον χώσει στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα”, είναι τόσο τεράστιο ψέμα αυτό, είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που οι αδελφές του και η οικογένειά του έτρεχαν στο Λονδίνο να τον σώσουν με απεξάρτηση. Έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε», ανέφερε.

Μάλιστα, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έκανε αναφορά σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κακή κατάσταση, μετά από παρουσία του σε κλαμπ στην περιοχή της Εκάλης. «Τρεις μέρες πριν τον πήρανε σηκωτό, σε κατάσταση σοκ, και τον πήγαν στο νοσοκομείο από ένα κλαμπ κοντά στο σπίτι μου εκεί στην Εκάλη», ανέφερε, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος επέκρινε όσους, όπως υποστήριξε, παρουσίασαν με διαφορετικό τρόπο τις κινήσεις της οικογένειας του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς του έκαναν προσπάθειες για να τον βοηθήσουν. «Η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει και είχε απέναντι τους… λεβέντες της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν, λόγω τηλεθέασης», συμπλήρωσε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος για την οικογένειά του

Επίσης, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη μάχη που έδωσε η σύζυγός του, Κιμ Κίλιαν με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι η διάγνωσή της τον είχε σοκάρει. Όπως ανέφερε, τότε προσπάθησε να την καθησυχάσει, ενώ ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν καρκίνο του προστάτη.

«Δεν με πιέζεις καθόλου. Η Κιμ είναι το πιο ευαίσθητο, ευάλωτο και σκληρό άτομο που έχω γνωρίσει. Όταν μας είπαν τη λέξη καρκίνο κοκάλωσα. Το μοναδικό ψέμα που της έχω πει “δεν είναι τίποτα σοβαρό”. Πέρασα κι εγώ καρκίνο του προστάτη πριν από 16 χρόνια και σώθηκα από τον γιατρό μου, τον Ανευλαβή, που μου πρότεινε να κάνω βιοψία σε πρώιμο στάδιο. Η Κιμ όμως το αντιμετώπισε με τόση αξιοπρέπεια και θάρρος που έμεινα άναυδος. Ήταν ένα κομμάτι της που δεν το γνώριζα. Δεν είναι απλά μια όμορφη γυναίκα, είναι προικισμένη, αλλά είναι ευαίσθητη πολύ. Εκεί ήταν μια ηρωίδα, έκανε τις θεραπείες της και δόξα τω Θεώ το προλάβαμε», δήλωσε αρχικά.

Ο δημοσιογράφος έκανε στη συνέχεια ένα προσωπικό απολογισμό για τον γάμο του, αναγνωρίζοντας ότι θεωρεί πως δεν κατάφερε να προστατεύσει την Κιμ Κίλιαν από τη δημοσιότητα και τις συνέπειες που είχε αυτή στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

«Δεν ήμουν καλός σύζυγος, γιατί δεν φρόντισα να την προστατέψω από τη δημοσιότητα που δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει, την τρόμαξε. Έκανε ζημιά στην ίδια και στην οικογένειά μας. Έχουν χαλάσει πολύ ωραίες οικογενειακές στιγμές επειδή χτύπησε το τηλέφωνο. Όταν είσαι άλογο κούρσας και σου βάλουν παρωπίδες, αν το γουστάρεις δεν κάνεις πίσω. Φρόντιζα για πολλά πράγματα, απειλές, ιστορίες, φόβος, πώς ζεις ακόμα. Όταν παντρεύτηκα την Κιμ ήταν 23 ετών και δεν είχε καμία εμπειρία. Μπήκε σε ένα κόσμο που δεν γνώριζε», δήλωσε.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αναφέρθηκε και στις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με την Κιμ Κίλιαν, αποκαλύπτοντας ότι και οι δύο βρίσκονται στο εξωτερικό για τις σπουδές τους: «Οι κόρες μας είναι και οι δύο στο εξωτερικό, η μεγάλη Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Μιλάνο και η μικρή, που είναι… μεγάλος απατεώνας, Νομικά και Ναυτιλιακά στο Λονδίνο. Τα παιδιά μου δεν συμπάθησαν τη δημοσιογραφία, γιατί ήταν αυτό που τους έκλεβε την παρέα. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν ασχολήθηκα με την πολιτική».

Όταν η συζήτηση έφτασε στο σήμερα και στη σχέση του με την Κιμ Κίλιαν, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος επέλεξε να μην δώσει μια ευθεία απάντηση, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ερώτημα. «Την Κιμ να ρωτήσετε ποια είναι η σχέση μας αυτή τη στιγμή, όχι εμένα. Εκτός ότι την αγαπάω πολύ, μπορώ μόνο να πω ότι είναι η μοναδική γυναίκα που είμαι ερωτευμένος μαζί της 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε μαζί παντού, σκεφτόμαστε μαζί, δουλεύουμε μαζί και τρέχουμε για τα παιδιά μας μαζί. Όταν σέβεσαι τον άνθρωπο που αγαπάς, δεν μιλάς εσύ για αυτόν, αφήνεις εκείνον να μιλάει για σένα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος κατέληξε: «Όταν βγαίναμε μαζί σε εκπομπές, είχα πει πως “ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον θα φταίω εγώ”. Φταίω εγώ, γιατί η δημοσιότητα έχει βαρύ τίμημα».

Τέλος, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έκανε και μια ιδιαίτερη εξομολόγηση για τον αδερφό του, Σωτήρη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα χρόνια που έζησε η οικογένειά του, τα προβλήματα με το αλκοόλ και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του αδερφού του μια σειρά από προσωπικές του επιλογές.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τον Σωτήρη ως ένα ιδιαίτερο, ευαίσθητο και ταλαντούχο άνθρωπο, που είχε εργαστεί στην ΕΡΤ και στο «Πρώτο Θέμα», ενώ παράλληλα έγραφε τραγούδια. Την ίδια στιγμή, όμως, μίλησε για τον εθισμό του στο αλκοόλ, εξηγώντας πως προσπάθησε να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του και να τον προστατεύσει, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

«Βασανίστηκα πολύ με τον αδερφό μου με θέματα αλκοολισμού, με αρρώστησε. Δεν είχε κανένα έλεγχο, τον είχα σε ένα διαμέρισμα με δύο γυναίκες που τον πρόσεχαν και πήγε ένα τομάρι της δημοσιογραφίας και έγραψε ότι τον έχω εγκαταλείψει, τον έχω πετάξει, πριν από ενάμισι χρόνο. Δεν ασχολήθηκα και δεν έχω κανένα λόγο, με ενδιέφερε ο αδερφός μου, αυτό ήταν το σημαντικότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος σημείωσε πως έχει κλάψει ελάχιστες φορές στη ζωή του. Αναφέρθηκε στον πατέρα του, αλλά και στην Κιμ Κίλιαν, εξηγώντας πως ακόμη και μπροστά στην απώλεια του αδερφού του επέλεξε να κρατήσει μέσα του όσα ένιωθε. «Δύο φορές έχω κλάψει. Μια με τον πατέρα μου, που τον λάτρευα, και είδα να τον παίρνουν με ένα σεντόνι από μπροστά μου, και άλλη μια με την Κιμ, που δεν χρειάζεται να πω πότε. Δεν μπορώ να κλάψω από παιδί, τα μαζεύω μέσα μου. Δεν μίλησα για τον αδερφό μου, γιατί επέλεξε τη ζωή του. Με βασάνισε από τα 12», είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε με τρυφερότητα για τον χαρακτήρα του Σωτήρη, περιγράφοντάς τον ως ένα άνθρωπο που μπορούσε να προσφέρει τα πάντα στους γύρω του, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργεί με ένα εντελώς δικό του τρόπο: «Στη μνήμη του το λέω, ήταν sui generis άνθρωπος. Δούλευε στην ΕΡΤ, στο Πρώτο Θέμα, όταν έκανα την εφημερίδα, έβγαζε ένα κάρο λεφτά και μια μέρα με παίρνει η γραμματέας μου “πρέπει να πάρεις την κάρτα του αδερφού σου, την έχουν κάτι παρδαλές και ψωνίζουν από εδώ και από εκεί”. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω αν είχε σχέση με κάποια από αυτές. Και μου λέει “όχι, απλά επειδή είχαμε πάει στο ρεμπετάδικο χθες, τους έδωσα την κάρτα μου να ψωνίζουν”».

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος συμπλήρωσε: «Ήρθε το τέλος της χρονιάς, δεν πήγε να κάνει δήλωση, έφαγε πρόστιμο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ και δεν ξανά δούλεψε. Καταλαβαίνετε η οικογένειά μου τι αισθάνθηκε». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη μητέρα τους, η οποία, όπως είπε, προσπαθούσε με τον δικό της τρόπο να στηρίξει τον Σωτήρη.

«Η μητέρα μου έπαιρνε το μέρος του. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “εσύ βγάζεις τόσα λεφτά, δώσε ενάμισι εκατομμύριο να φύγει το χρέος του Σωτήρη”. Μάνα, της λέω, δεν είναι δραχμές, είναι ευρώ. Δεν το είχε καταλάβει, δεν είχε την αίσθηση του χρήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέχισε περιγράφοντας τον αδερφό του ως ένα άνθρωπο που έζησε με απόλυτα δικούς του κανόνες, ακόμη κι αν οι επιλογές του προκαλούσαν προβλήματα στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Ωστόσο, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος τόνισε πως, παρά τις δυσκολίες και τις προσπάθειες που έκανε να βρίσκεται δίπλα στον αδερφό του, θεωρεί ότι ο Σωτήρης είχε επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να ζήσει και να φύγει: «Ήταν ποιητής, έγραφε τραγούδια για τον Τσέρτο, ήταν ευαίσθητος, αλλά ήταν χύμα. Αν του ζητούσες δύο δραχμές, και είχε μια στην τσέπη, θα έβρισκε να σου δώσει τρεις. Αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να σε εκθέσει. Έτσι έζησε όλη του τη ζωή όπως αυτός ήθελε. Εγώ στάθηκα κοντά του όσο περισσότερο μπορούσα. Τράβηξα πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος που επέλεξε να ζήσει έτσι και να φύγει έτσι».

govastiletto.gr – Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: «Το ταλέντο και η αξιοπρέπεια την συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή»