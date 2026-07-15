Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ηθοποιός είχε αρχικά νοσηλευτεί (έπειτα από πτώση στο σπίτι της), η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Μετά από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας έλαβε εξιτήριο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να εισαχθεί εκ νέου σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν.

Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν ήταν και ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Όταν φεύγει μια τέτοια σταρ ταξιδεύει μαζί της εκτός από το ταλέντο και η αξιοπρέπεια που την συνόδευσε σε όλη της τη ζωή».