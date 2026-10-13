Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος εξέφρασε τη δική του άποψη, όσον αφορά την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Αρχικά, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είπε: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι ευαίσθητος. Η Βίσση φαίνεται ότι είναι και αυτή ευαίσθητη, αλλά είναι άλλος άνθρωπος, άλλος χαρακτήρας, γι’ αυτό και δεν ταίριαξαν και δεν είναι μαζί. Πώς δεν έχει στεναχωρηθεί η Βίσση; Μα είναι».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Η διαφωνία τους πού έγκειται; “Μου ζήτησε 1.000.000”, “Μου ζήτησε αυτό”, οι άλλοι το θεώρησαν εκβιασμό, τον έβγαλαν από την κερκίδα. Μα, ό,τι και να έκανε μες την παλαβομάρα του, εγώ ποτέ δεν θα του απαγόρευα να κάτσει στη θέση του, δεν θα επέτρεπα στην οικογένεια Κούστα να τον πάρει και να τον βάλει σε άλλη θέση και να τον υποβαθμίσει γιατί, γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, ξέρεις ότι δεν θα το δεχτεί. Επομένως, αν κάνεις μια τέτοια κίνηση, αλλάζεις κεφάλαιο στη ζωή σου. Ρώτησε ο Καρβέλας την αδερφή της Άννας Βίσση “Ξέρει η Βίσση τι κάνετε;” και εκείνη είπε ναι».

Δείτε όλα όσα είπε:

Οι σχέσεις του Νίκου Καρβέλα φαίνεται ότι είναι τεταμένες και με την Αννίτα Πάνια, έπειτα από τη ρήξη του με την Άννα Βίσση, αφού το πρώην ζευγάρι δεν έχει καμία επαφή τους τελευταίους μήνες.

Την αποκάλυψη έκανε μέσα από το «Πρωινό» η Φωτεινή Πετρογιάννη, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια δεν μιλούν εδώ και έξι μήνες, ενώ υπογράμμισε πως η παρουσιάστρια έχει ακόμα επαφές με την Άννα Βίσση.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ανέφερε για την Αννίτα Πάνια και τον Νίκο Καρβέλα: «Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν παντρεμένοι 10 χρόνια. Έχουν αποκτήσει ένα γιο. Από το 2006 μέχρι το 2016 ήταν μαζί, μέχρι που πήραν διαζύγιο. Έχουν και ένα γιο, τον Ανδρέα, ο οποίος είναι 19 ετών σήμερα. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας, οι οποίες είναι διασταυρωμένες, δεν χωρά αμφισβήτηση, είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια, παρά την εξαιρετική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν επαφή οι δυο τους. Δεν μιλούν, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι η παρουσιάστρια με την Άννα Βίσση διατηρούν ακόμα καλές σχέσεις, με τον Γιώργο Λιάγκα να επισημαίνει: «Η Άννα Βίσση ενδιαφέρεται και για τα επαγγελματικά της Αννίτας Πάνια. Στεναχωριέται όταν δεν έχει δουλειά, θέλει να βρει δουλειά».

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