Η Μαλένα Βλοντάκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι Deal.

Όπως εξήγησε, η ιδέα να συμμετάσχει δεν ήταν δική της, αλλά των παππούδων της, που την ενθάρρυναν: «Ο παππούς μου και η γιαγιά μου βλέπουν συνέχεια το Deal. Μου λέει ο παππούς: “Γιατί δεν πας; Σε δήλωσα!”».

Για τα χρήματα που κέρδισε, η Μαλένα τόνισε ότι ήταν θέμα τύχης: «Το ότι κέρδισα 7.000 ευρώ ήταν καθαρά θέμα τύχης. Πήγα, έπαιξα, το χάρηκα και θα τα χρησιμοποιήσω για σπουδές, είτε για το Erasmus είτε για το μεταπτυχιακό μου».

Η ίδια μίλησε και για την αρχή της πορείας της στο μόντελινγκ: «Δεν πήγα σε πρακτορείο μόνη μου. Μοιράζαμε φυλλάδια, με είδε μια κυρία και μου είπε να περάσω από το πρακτορείο της. Ο μόνος λόγος που πήγα ήταν γιατί δεν ήξερε ποια ήμουν και έτσι ήθελε να με δει».