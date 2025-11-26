Ο Γιάννης Πλούταρχος έδωσε το παρών στο πάρτι γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, όπου τον συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για την εμμονική θαυμάστριά του, η οποία, παρά την ενοχή της στο δικαστήριο, συνεχίζει να εμφανίζεται σε εκπομπές, δείχνοντας να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Γιάννης Πλούταρχος που όλα αυτά τα χρόνια προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους και να μην προκαλεί με τη στάση του θέλησε να βάλει μια τελεία σε όλο αυτό λέγοντας: «Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Να το αφήσουμε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Άστη να λέει. Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον χρειάζεται βοήθεια».

Δείτε το βίντεο από το Happy Day:

