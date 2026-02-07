Η Μαλού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24 και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Κουβανό σύζυγό της, Juan Rodriguez, και πώς μπήκε στη ζωή της.

Η Μαλού εξομολογήθηκε: «Ήταν αθλητής του πόλο ο άντρας μου κι είναι από την Κούβα. Πέρασε από διάφορες χώρες κι ήρθε στην Ελλάδα. Έτυχε να συναντηθούμε. Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοντινές. Μπορεί να γυρίσει στην Κούβα. Έφυγε ειρηνικά από εκεί. Επειδή ήρθε γρήγορα το παιδί, δεν καταφέραμε να πάμε ακόμα.

Θα γίνει κάποια στιγμή. Είναι κι αυτοί λαός της οικογένειας. Τα πεθερικά είναι εκεί. Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη δέκα χρόνια στη χώρα μας. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός, είχε ελληνοποιηθεί. Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Δεν κάθισε για εμένα. Έκανα παιδί στα 28».

