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Το ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Σπετσοπούλα, με εκατό προσκεκλημένους να δίνουν το «παρών».

Η γνωριμία τους γέννησε ένα ειδύλλιο που κατέληξε στο γάμο και τώρα αναμένουν την έλευση του πρώτου παιδιού τους σε λίγους μήνες.

Οι φίλοι τους ήξεραν για την εγκυμοσύνη, αλλά στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο από τον Νικόλα Νιάρχο και την Ελέν Βερνέ για την έκδοση του νέου τους περιοδικού Now Voyager ελάχιστοι καλεσμένοι αντιλήφθηκαν ότι η Μαλού, όπως τη φωνάζουν οι φίλοι του ζευγαριού, είναι σε ενδιαφέρουσα.

Η είδηση για την εγκυμοσύνη έγινε ευρύτερα γνωστή την 1η Μαΐου, όταν φίλη της Ιταλίδας εικαστικού ανέβασε μια φωτογραφία της στα social media, όπου πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Baby bloom».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Lee Vasquez (@biancaleevasquez)

govastiletto.gr – Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Νικόλας Νιάρχος! Έγκυος η σύζυγός του, Malù Dalla Piccola