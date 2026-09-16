Για δεύτερη φορά έγινε πατέρας ο Maluma, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την πρώτη φωτογραφία με τη σύντροφό του, Σουσάνα Γκόμεζ, και το νεογέννητο μωρό τους.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από το μαιευτήριο.

Μέσα από τη λεζάντα αποκάλυψε και το όνομα του δεύτερου παιδιού τους, καθώς και την ημερομηνία γέννησής του. Ο γιος τους ήρθε στον κόσμο μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

«Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26», έγραψε χαρακτηριστικά ο Maluma.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι είχε καταφέρει να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη καθ’ όλη τη διάρκειά της, επιλέγοντας να μοιραστεί τα νέα με το κοινό μόνο μετά τη γέννηση του μωρού.

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Govastiletto.gr – Maluma: Για πρώτη φορά πατέρας ο 29χρονος σταρ