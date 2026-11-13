O Maluma ευχήθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο στη σύντροφό του, Susana Gómez, για τα γενέθλιά της.

Ο 32χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του και τα δύο παιδιά τους.

Στα στιγμιότυπα, η οικογένεια απολαμβάνει χαλαρές στιγμές πάνω σε ένα σκάφος, με τον καλλιτέχνη να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μερικές από τις πιο προσωπικές και όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς του.

Η ανάρτηση του Maluma για τα γενέθλια της συντρόφου του

Η Susana Gómez γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με τον Maluma να δημοσιεύσει τις κοινές τους φωτογραφίες.

Στην ανάρτησή του, ο τραγουδιστής εμφανίζεται χαμογελαστός στο πλευρό της συντρόφου του, ενώ μαζί τους βρίσκονται και τα δύο παιδιά τους, η δίχρονη Paris και ο μόλις επτά εβδομάδων Orion.

Ο ίδιος συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λιτή λεζάντα «11:11», χωρίς να χρειαστεί να προσθέσει περισσότερα λόγια για να εκφράσει τη σημασία της ημέρας.

Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού

Ο Maluma και η Susana Gómez έγιναν γονείς για δεύτερη φορά στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν υποδέχτηκαν τον γιο τους, Orion.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη μία κόρη, την Paris, η οποία είναι πλέον δύο ετών. Από τότε, η οικογένειά τους έχει μεγαλώσει, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή και τις στιγμές που περνά με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

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